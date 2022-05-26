Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в апреле снизился

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в апреле снизился на 3.9% по сравнению с мартовским значением, достигнув 99.3.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню контрактного рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.9%.

По сравнению с апрелем 2021 года индекс снизился на 9.1%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в апреле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.