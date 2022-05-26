Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.35 млн

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 мая, сократилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 210 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 217 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 7.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 206.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 мая, увеличилось на 31 тыс. и составило 1.346 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.315 млн с 1.317 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 14.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.348 млн (минимум с 17 января 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 мая, сократилось на 54.3 тыс. и составило 1.32 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 15.8 млн.