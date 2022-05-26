Курс доллара 62.0495   Курс евро 64.4392  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 мая

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за апрель;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за март;

15:30 мск: ВВП США за I квартал, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за март;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

Другие новости

вчера
10:30
ГРИВНА УХОДИТ ИЗ ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, СОЦВЫПЛАТЫ ИДУТ В РУБЛЯХ – ПУШИЛИН РИА НОВОСТИ
вчера
10:16
Российский рынок акций на открытии торгов в четверг растет на 1%
вчера
10:00
Covindex продолжает расти - достиг 110 пунктов
вчера
09:30
РОССИЯ ПОКА НЕ КОРРЕКТИРУЕТ ЦЕЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДО 140 МЛН ТОНН СПГ В ГОД К 2035 ГОДУ, РАБОТАЕТ НАД ЕЕ ДОСТИЖЕНИЕМ - НОВАК
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 мая
вчера
09:17
Цены на нефть растут на опасениях о нехватке сырья
вчера
08:34
Воробьев: проекты по импортозамещению в Подмосковье реализовывались и раньше
вчера
05:29
Всероссийский туристический форум пройдет 22-23 сентября в Хабаровске
вчера
02:52
Google сообщил об отключении в России серверов, ускоряющих загрузку контента - СМИ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.