Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 мая

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за апрель;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за март;

15:30 мск: ВВП США за I квартал, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за март;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.