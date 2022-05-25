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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 мая 2022 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:34

Объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 0.4%

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.6%.

В марте объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.6% (пересмотрено с +0.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.6%.

В марте базовый показатель вырос на 1.2% (пересмотрено с +1.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.1% в марте (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

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