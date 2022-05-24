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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 мая

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

09:00 мск: ВВП Германии за I квартал, финал;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июнь;

11:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за май;

11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

14:05 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за апрель;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:15 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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