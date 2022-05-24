Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 мая

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
09:00 мск: ВВП Германии за I квартал, финал;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июнь;
11:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за май;
11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
14:05 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за апрель;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:15 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.