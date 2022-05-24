Индексы PMI в Великобритании в мае сократились

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в мае сократился до 54.6 по сравнению с 55.8 в апреле (пересмотрено с 55.3).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 54.9.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в мае сократился до 51.8 против 58.9 месяцем ранее (пересмотрено с 58.3).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 56.9.