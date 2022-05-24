Индексы PMI Франции в мае сократились

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в мае сократился до 54.5% против 55.7% в апреле (пересмотрено с 55.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.3%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в мае сократился до 58.4% против 58.9% месяцем ранее (пересмотрено с 58.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 58.4%.