Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 мая

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за май, предварительно;
02:30 мск: Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за апрель, предварительно;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за март;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, предварительно;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за май;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;
17:00 мск: Продажи новых домов в США за апрель;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за май;
19:20 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
21:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.