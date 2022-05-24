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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 мая

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за май, предварительно;

02:30 мск: Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за апрель, предварительно;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за март;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, предварительно;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за май;

19:20 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

21:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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