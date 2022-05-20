Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 мая

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за апрель;
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за I квартал;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за апрель;
10:30 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за май;
N/A мск: Парламентские выборы в Австралии;
N/A мск: Саммит G7.