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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 мая

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за I квартал;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за I квартал;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за март;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за апрель;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за апрель;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за апрель;

05:00 мск: Проект годового госбюджета Новой Зеландии;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за март;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за май;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за апрель;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за апрель;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за март;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за апрель;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Саммит G7.

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