Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 мая

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за I квартал;
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за I квартал;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за март;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за апрель;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за апрель;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за апрель;
05:00 мск: Проект годового госбюджета Новой Зеландии;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за март;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за май;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за апрель;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за апрель;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за март;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за апрель;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Саммит G7.