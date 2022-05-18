Курс доллара 63.5428   Курс евро 66.3644  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 мая 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:39

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.4 млн барр.

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 13 мая, сократился на 3.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Platts, прогнозировали рост запасов нефти на 2.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 4.8 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 5.0 млн барр. до 538 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 2.4 млн барр. до 25.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.9 млн барр. в сутки против 11.8 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.45 млн барр., запасы бензина уменьшились на 5.1 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.0 млн барр.

Другие новости

сегодня
18:00
ХУСНУЛЛИН: ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС БУДЕТ РАБОТАТЬ НА РОССИЮ, НО ГОТОВА ПОСТАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И УКРАИНЕ, ЕСЛИ ЗА НЕЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ
сегодня
17:54
Активы лиц под санкциями ЕС замораживают и конфискуют по законам стран союза - ЕК
сегодня
17:44
РФ и Турция договорились увеличить количество авиарейсов со стороны обеих стран - Новак
сегодня
17:41
МИД РФ: национализация активов Сбербанка и ВЭБ на Украине - это грабеж
сегодня
17:39
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.4 млн барр.
сегодня
17:36
РЕШЕНИЕ ФИНСКОЙ СТОРОНЫ ПРЕКРАТИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОСАТОМОМ ПО АЭС ПОЛИТИЗИРОВАНО, НА ХЕЛЬСИНСКИ БЫЛО ОКАЗАНО ДАВЛЕНИЕ, МОСКВА РАЗОЧАРОВАНА - МИД РФ
сегодня
17:30
"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов в ряд аэропортов юга РФ до 30 июня
сегодня
17:23
Треть поставщиков продукции в социальные учреждения допускает нарушения - Россельхознадзор
сегодня
17:20
Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.