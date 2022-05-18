Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.4 млн барр.

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 13 мая, сократился на 3.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Platts, прогнозировали рост запасов нефти на 2.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 4.8 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 5.0 млн барр. до 538 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 2.4 млн барр. до 25.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.9 млн барр. в сутки против 11.8 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.45 млн барр., запасы бензина уменьшились на 5.1 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.0 млн барр.