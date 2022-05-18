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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 мая 2022 г.Потребительская инфляция в еврозоне в апреле со...
сегодня 12:05

Потребительская инфляция в еврозоне в апреле составила 7.4%

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в апреле 2022 года вырос на 7.4% в годовом выражении по сравнению с ростом на 7.5% согласно предварительным данным.

Аналитики прогнозировали рост индекса CPI на 7.5%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в апреле вырос на 3.5% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

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