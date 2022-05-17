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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2022 г.Объём розничных продаж в США в апреле вырос на ...
сегодня 15:35

Объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.9%

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.0% после его увеличения на 1.4% в марте (пересмотрено с +0.5%).

По сравнению с апрелем 2021 года показатель вырос на 8.2%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в апреле вырос на 0.6% после увеличения на 2.1% месяцем ранее (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.4%.

По сравнению с апрелем 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 10.9%.

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