Курс доллара 63.4445   Курс евро 65.8166  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 мая

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за февраль;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за март;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за март;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за март;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за I квартал, предварительный отчёт;

13:05 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в США за апрель;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за март;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за апрель;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за апрель;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за март;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за май;

20:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

21:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

21:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.

Другие новости

вчера
19:56
Франчайзи McDonald's в России могут сохранить бренд - омбудсмен
вчера
19:10
Доллар на Мосбирже завершил день падением до 63,4 руб, евро - до 65,8 руб
вчера
18:57
Шри-Ланка начнет печатать рупии для оплаты услуг первой необходимости и товаров – премьер
вчера
18:45
Сервис такси Gett будет доступен в России до 1 июня
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 мая
вчера
18:08
Российский лизинговый рынок в 2022 году ждет падение, особенно в сегменте авто - НРА
вчера
18:02
Российский магазин приложений от VK и Минцифры РФ будет называться RuStore
вчера
17:31
Новому владельцу российской сети McDonald's могут поднять аренду, считают эксперты
вчера
17:11
Суд возобновил после экспертизы рассмотрение иска к Абызову на 34 млрд руб
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.