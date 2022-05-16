Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 мая

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за февраль;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за март;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за март;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за март;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за I квартал, предварительный отчёт;

13:05 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в США за апрель;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за март;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за апрель;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за апрель;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за март;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за май;

20:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

21:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

21:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.