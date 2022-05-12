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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 мая

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за апрель;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за март;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за апрель;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за апрель;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за март;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за март;

09:00 мск: ВВП Великобритании за I квартал, предварительно;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за март;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за март;

09:00 мск: ВВП Великобритании за март;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за апрель;

09:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за апрель;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за апрель;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС США.

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