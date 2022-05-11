Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 8.5 млн барр.

Москва, 11 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 6 мая, вырос на 8.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 3.6 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сузились на 0.9 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 7.0 млн барр. до 543 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.6 млн барр. до 28.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.8 млн барр. в сутки против 11.9 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.62 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.82 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.66 млн барр.