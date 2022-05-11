Инфляция в США замедлилась до 8.3%, реальная зарплата снизилась на 0.1%

Москва, 11 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 1.2% в марте.

По сравнению с апрелем 2021 года потребительская инфляция в США выросла на 8.3% в сравнении с +8.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 8.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в апреле вырос на 0.6%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.3% в марте.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 6.2% после повышения на 6.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 6.0%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в апреле снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.7% в марте (пересмотрено с (-0.8%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 2.6%.