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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
06.05.2022 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 мая

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за май;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за апрель;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за апрель;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за март;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, финал;

10:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за апрель;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за апрель;

15:30 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 6 мая;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за апрель;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

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