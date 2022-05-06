Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 мая

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за май;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за апрель;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за апрель;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за март;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, финал;
10:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за апрель;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за апрель;
15:30 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 6 мая;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за апрель;
N/A мск: Заседание ОПЕК;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.