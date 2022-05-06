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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 мая

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за апрель;

02:50 мск: Денежная база в Японии за апрель;

04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за апрель;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за апрель;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за март;

09:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за I квартал, предварительно;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за март;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за март;

12:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

14:15 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за апрель;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за апрель;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за апрель;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за апрель;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за апрель;

16:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за март;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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