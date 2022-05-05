Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 мая

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за апрель;
02:50 мск: Денежная база в Японии за апрель;
04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за апрель;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за апрель;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за март;
09:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за I квартал, предварительно;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за март;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за март;
12:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
14:15 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за апрель;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за апрель;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за апрель;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за апрель;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за апрель;
16:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за март;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.