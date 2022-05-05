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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 мая 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:47

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 1.38 млн

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 апреля, выросло на 19 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 200 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 180 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 181 тыс., пересмотрено со 180 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 8 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 188 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 апреля, сократилось на 19 тыс. и составило 1.384 млн (минимум с 17 января 1970 года). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.403 млн с 1.408 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 36.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.417 млн (минимум с 21 февраля 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 апреля, сократилось на 35.2 тыс. и составило 1.48 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 16.15 млн.

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