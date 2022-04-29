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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 апреля 2022 г.Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в а...
вчера 12:05

Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в апреле увеличился на 7.5% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 3.5% в годовом исчислении

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Eurostat, индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении увеличился на 7.5% по сравнению с ростом на 7.4% в марте (пересмотрено с 7.5%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Согласно предварительным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении вырос на 3.5% по сравнению с ростом на 2.9% в марте (пересмотрено с 3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.2%.

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