Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в апреле увеличился на 7.5% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 3.5% в годовом исчислении

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Eurostat, индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении увеличился на 7.5% по сравнению с ростом на 7.4% в марте (пересмотрено с 7.5%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Согласно предварительным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении вырос на 3.5% по сравнению с ростом на 2.9% в марте (пересмотрено с 3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.2%.