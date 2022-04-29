Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 апреля

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за I квартал;

08:30 мск: Потребительские расходы во Франции за март;

08:30 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за март;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за март;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за апрель;

10:00 мск: ВВП Испании за I квартал, предварительно;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за март;

11:00 мск: ВВП Германии за I квартал, предварительно;

11:00 мск: ВВП Италии за I квартал, предварительно;

11:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за апрель, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: ВВП Канады за февраль;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за I квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за март;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за март;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за март;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.