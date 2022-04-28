Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 1.4 млн

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 апреля, снизилось на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 180 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 178 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 185 тыс., пересмотрено со 184 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 179.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 апреля, сократилось на 1 тыс. и составило 1.408 млн (минимум с 7 февраля 1970 года). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.409 млн с 1.417 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 24.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.455 млн (минимум с 14 марта 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 апреля, сократилось на 105.3 тыс. и составило 1.52 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 16.55 млн.