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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 апреля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 апреля

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за I квартал;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за май;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за апрель;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за апрель;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за март;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за март, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.

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