Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 апреля

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за I квартал;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за май;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за апрель;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за апрель;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за март;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за март, предварительно;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за март;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.