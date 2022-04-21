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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2022 г.Потребительская инфляция в еврозоне в марте сос...
вчера 12:03

Потребительская инфляция в еврозоне в марте составила 7.4%

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в марте 2022 года вырос на 7.4% в годовом выражении по сравнени. с ростом на 7.5% согласно в предварительным данным.

Аналитики прогнозировали рост индекса CPI на 7.5%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в марте вырос на 2.9% в годовом выражении по сравнению с ростом на 3% согласно предварительным данным и прогнозам аналитиков.

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