Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 апреля

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за январь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за март;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за февраль;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за февраль;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за февраль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за февраль;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.