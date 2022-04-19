Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 апреля

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, финальный отчет;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за март;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за февраль;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за март;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за март;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;
19:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.