Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 апреля

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

05:00 мск: ВВП Китая за I квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за февраль;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за февраль;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за февраль;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за февраль;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.