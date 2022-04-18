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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 апреля

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

05:00 мск: ВВП Китая за I квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за февраль;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за февраль;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за февраль;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за февраль;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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