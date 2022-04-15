Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в марте вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в феврале (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.4%.

По сравнению с мартом 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 5.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в марте составил 78.3% против 77.7% в феврале (пересмотрено с 77.6%). Годом ранее - в марте 2021 года показатель составлял 74.8%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.5%.