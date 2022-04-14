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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2022 г.Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Grou...
сегодня 18:57

Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Group увеличились

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте чистой прибыли по итогам I квартала текущего года до 5.03 млрд долл или 5.27 долл на акцию в сравнении с 4.86 млрд долл или 5.08 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 5.49 долл на акцию по сравнению с 5.31 долл на акцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 14.1% до 80.15 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 5.36 долл на акцию и доходы в размере 78.73 млрд долл.

Компания повысила свой годовой прогноз по скорректированной прибыли с 21.1-21.6 долл на акцию до 21.2-21.6 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подорожали на 1%.

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