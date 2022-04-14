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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2022 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:04

Объём товарно-материальных запасов компаний США в феврале вырос на 1.5%

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в феврале вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.3% после увеличения на 1.3% в январе (пересмотрено с +1.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в феврале по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.0% с учетом сезонных колебаний после повышения на 4.1% в январе (пересмотрено с +3.7%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.26 против 1.25 в январе в сравнении с 1.33 в феврале 2021 года.

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