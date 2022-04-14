Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 апреля

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за март;

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за март;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за март;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за март;

09:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за март;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

14:45 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за март;

14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск: Розничные продажи в США за март;

15:30 мск: Цены на импорт в США;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за март;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за февраль;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за февраль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:50 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны .