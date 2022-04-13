Индекс цен производителей (PPI) США в марте вырос на 11.2% в годовом сравнении

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в марте вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 1.1%.

По сравнению с мартом 2021 года индекс PPI вырос на 11.2% в сравнении с +10.0% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 10.5%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в марте вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.4% в феврале (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.5%.

По сравнению с мартом 2021 года индекс PPI core вырос на 9.2% в сравнении с 8.4% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 8.4%.