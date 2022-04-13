Индекс потребительских цен в Великобритании в марте вырос на 7%

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в марте вырос на 7% в годовом выражении после роста на 6.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.7%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в марте в годовом выражении вырос на 5.7% после повышения на 5.2% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 5.3%.