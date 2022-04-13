Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 апреля

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за февраль;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за март;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за апрель;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:00 мск: Торговый баланс Китая за февраль;

05:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за февраль;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за март;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за март;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за март;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за март;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за март;

09:15 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за февраль;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

15:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за март;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за март;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.