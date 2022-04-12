Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 апреля

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за февраль;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за март;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за апрель;
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
05:00 мск: Торговый баланс Китая за февраль;
05:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за февраль;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за март;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за март;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за март;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за март;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за март;
09:15 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за февраль;
11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;
15:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за март;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за март;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.