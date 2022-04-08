Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 апреля

Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за март;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за март;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за март, предварительно;
09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за февраль;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за февраль;
09:00 мск: Уровень Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за февраль;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за февраль;
09:00 мск: ВВП Великобритании за февраль;
N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за март;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за март;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за март;
N/A мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за I квартал;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за март;
N/A мск: Заседание ОПЕК.