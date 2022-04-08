Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 2.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.2% в январе.

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 2.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в феврале вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 5.0% в январе.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в феврале составил 1.21 в сравнении с 1.27 в феврале 2021 года.