Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.52 млн на фоне изменения подхода к сезонной корректировке

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство труда США сообщило, что, начиная с публикации 7 апреля еженедельного информационного бюллетеня по числу обращений за пособием по безработице, в процессе сезонной корректировки данных будет применяться методология с использованием как мультипликативных, так и кумулятивных поправочных коэффициентов. Это связано с тем, что до начала пандемии для сезонной корректировки применялись мультипликативные коэффициенты, а с марта 2020 года - кумулятивные.

Теперь, когда влияние последствий пандемии по большей части уменьшилось, появилась возможность возвращения к мультипликативной модели оценки. Однако с учетом того, что "период пандемии остаётся в рамках пятилетнего периода пересмотра", в данных по числу обращений за пособием по безработице будет использоваться гибридный подход к сезонной корректировке.

Согласно отчёту Минтруда, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 апреля, сократилось на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 166 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 201 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 171 тыс., пересмотрено с 202 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 8 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 170 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 марта, увеличилось на 17 тыс. и составило 1.523 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 1.506 млн с 1.307 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 35.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.541 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 марта, сократилось на 52.8 тыс. и составило 1.72 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 18.4 млн.