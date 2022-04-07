Розничные продажи в еврозоне в феврале увеличились на 0.3%

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в феврале увеличился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.2% в январе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6%.

В годовом выражении объём розничных продаж в феврале увеличился на 5% по сравнению с ростом на 4.2% согласно прогнозам аналитиков. В январе объём розничных продаж увеличился на 4.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.