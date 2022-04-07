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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 апреля 2022 г.Розничные продажи в еврозоне в феврале увеличил...
сегодня 12:04

Розничные продажи в еврозоне в феврале увеличились на 0.3%

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в феврале увеличился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.2% в январе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6%.

В годовом выражении объём розничных продаж в феврале увеличился на 5% по сравнению с ростом на 4.2% согласно прогнозам аналитиков. В январе объём розничных продаж увеличился на 4.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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