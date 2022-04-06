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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 апреля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 апреля

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за январь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за февраль;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за март;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за март;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за февраль;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:15 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за февраль;

23:00 мск: Проект годового госбюджета Канады;

23:05 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

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