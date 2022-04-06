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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 апреля 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.4 млн барр.

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 1 апреля, вырос на 2.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.85 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.0 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.35 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 3.7 млн барр. до 564.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 1.7 млн барр. до 25.9 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.8 млн барр. в сутки в сравнении с 11.7 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.1 млн барр., запасы бензина снизились на 0.543 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.593 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 1.8 млн барр.

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