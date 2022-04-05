Курс доллара 83.3520   Курс евро 91.7289  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2022 г. Индекс PMI Services США за март пересмотрен ...
вчера 16:52

Индекс PMI Services США за март пересмотрен в сторону понижения

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за март, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 58.0 пункта с предварительного уровня 58.9.

Тем не менее, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В феврале значение индекса PMI Services составило 56.5.

Другие новости

вчера
17:30
Кабмин РФ расширил льготное кредитование системообразующих предприятий на ТЭК
вчера
17:14
РФ для перевозки 100 млн человек в 2022 г нужно 670 самолетов - Савельев
вчера
17:05
Компонента занятости индекса ISM Services США в марте вышла в область расширения
вчера
17:02
Индекс ISM Services США в марте вырос
вчера
16:52
Индекс PMI Services США за март пересмотрен в сторону понижения
вчера
16:32
ЕК предложила включить в новый пакет санкций против РФ запрет на импорт угля – глава ЕК
вчера
16:26
Госдума в I чтении приняла законопроект кабмина о поддержке транспортного комплекса
вчера
16:19
ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ КАБМИНА О ПОДДЕРЖКЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
вчера
16:13
Путин: нужно держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.