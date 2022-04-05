Индекс PMI Services США за март пересмотрен в сторону понижения

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за март, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 58.0 пункта с предварительного уровня 58.9.

Тем не менее, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В феврале значение индекса PMI Services составило 56.5.