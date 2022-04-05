Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 апреля

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за февраль;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за февраль;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за февраль;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за март;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, финал;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за февраль;
15:30 мск: Торговый баланс США за февраль;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за март, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за март;
17:05 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.