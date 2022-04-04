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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 апреля

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за март;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за февраль;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за март;

11:03 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за апрель;

12:05 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за февраль;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за февраль;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

17:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за I квартал.

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