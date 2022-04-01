Курс доллара 83.4097   Курс евро 92.4930  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2022 г.Индекс PMI Manufacturing США за март пересмотре...
сегодня 16:51

Индекс PMI Manufacturing США за март пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за март пересмотрен в сторону повышения, составив 58.8 против 58.5 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В феврале значение индекса составило 57.3.

Другие новости

сегодня
17:10
Компонента занятости индекса ISM Manufacturing США в марте выросла
сегодня
17:09
Индекс ISM Manufacturing США в марте снизился
сегодня
17:04
Россияне ожидают продолжения роста цен на товары и услуги в следующем месяце - опрос ФОМ
сегодня
17:03
Бизнес опасается хакерских атак на оператора маркировки, ЦРПТ заверяет в ее безопасности
сегодня
16:51
Индекс PMI Manufacturing США за март пересмотрен в сторону повышения
сегодня
16:50
ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ ЗАПАДА ПРОТИВ РОССИИ РАЗРУШИЛИ ПРОГНОЗЫ ПО РОСТУ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ - ЧАВУШОГЛУ
сегодня
16:39
ИСПРАВЛЕНО - Иран хочет торговать с Россией в нацвалютах, договоренности есть – центробанк
сегодня
16:16
Белоруссия и РФ полностью планируют отменить роуминг к 1 июня - Грызлов
сегодня
16:10
МИНПРОМТОРГ ФИКСИРОВАЛ СИЛЬНЫЙ РОСТ ЦЕН НА ОФИСНУЮ БУМАГУ В РФ, НО СЕЙЧАС ОНИ НОРМАЛИЗУЮТСЯ - ЗАММИНИСТРА
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.