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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 апреля

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за I квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за I квартал;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за март;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за февраль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за март;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за март;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за март;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за март;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за март;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за март;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за март, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за март;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за февраль;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за март;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за март.

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