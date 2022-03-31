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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 31 марта

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, предварительно;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за февраль;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за март;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за март;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за февраль;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за IV квартал, финал;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за IV квартал;

09:00 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, финал;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за февраль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за март, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за март;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за март;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за февраль;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за март;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП Канады за январь;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за февраль;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за февраль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за февраль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за февраль;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, предварительно.

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