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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 марта 2022 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 15:20

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 455 тыс.

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в марте выросло с учётом сезонных колебаний на 455 тыс., что совпало с прогнозом.

В феврале число рабочих мест в частном секторе США выросло на 486 тыс. (пересмотрено с 475 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в марте увеличилось на 90 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) выросло на 188 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 177 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг увеличилось на 377 тыс., в сфере производства товаров выросло на 79 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 1 апреля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте на 485 тыс. после расширения на 678 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится на 0.1 п.п. и составит 3.7%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

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